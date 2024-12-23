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Совалецко Аким Гордеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Совалецко Аким Гордеевич
Пол
муж
Номер семьи
42
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 95
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 42
01 | Совалецко Аким Гордеевич: | Крестьяне из государственных -
Комментарий наборщика
Только титульная страница переписного листа
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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