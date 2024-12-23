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Жгулева Матрена Михайловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Жгулева Матрена Михайловна
Пол
муж
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
39
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 90
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 39
01 | Жгулев Лаврентий Панкратьевич: 62 года | Крестьяне из государственных - хозяин
99 | Жгулева Матрена Михайловна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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