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Казанцева Марфа Тимофеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Казанцева Марфа Тимофеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
38
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 88
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 38
01 | Казанцев Тимофей Онуфриевич: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Ирина Моисеевна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцев Александр Тимофеевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Казанцев Филипп Тимофеевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Казанцев Антон Тимофеевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Казанцев Онисим Тимофеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Казанцева Марфа Тимофеевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Казанцева Анисья Тимофеевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Казанцева Евдокия Тимофеевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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