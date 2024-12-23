Петелина Екатерина Алипиевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Петелина Екатерина Алипиевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1890
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 37
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 86
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 37
01 | Петелин Алипий Филиппович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Александра Егоровна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Павел Плипиевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Петелина Екатерина Алипиевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Петелин Петр Алипиевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Петелина Анна Алипиевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Петелин Иван Алипиевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Слепцов Феофан Петрович: 65 лет | Крестьяне из государственных - восприемный отец [1]
09 | Слепцова Евгенья Аггеевна: 70 лет | Крестьяне из государственных - жена [8]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.