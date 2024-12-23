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Петелина Александра Егоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелина Александра Егоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1865
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
37
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 86
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 37
01 | Петелин Алипий Филиппович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Александра Егоровна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Павел Плипиевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Петелина Екатерина Алипиевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Петелин Петр Алипиевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Петелина Анна Алипиевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Петелин Иван Алипиевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Слепцов Феофан Петрович: 65 лет | Крестьяне из государственных - восприемный отец [1]
09 | Слепцова Евгенья Аггеевна: 70 лет | Крестьяне из государственных - жена [8]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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