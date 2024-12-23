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Мельничук Иван Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Мельничук Иван Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
36
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 84
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 36
01 | Мельничук Иван Васильевич: 62 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Круглова Лукея Александровна: 60 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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