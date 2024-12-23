Казанцева Елена Димитриевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Казанцева Елена Димитриевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1894
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 35
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 82
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 35
01 | Казанцев Андрей Прохорович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Мариамна Павловна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцев Димитрий Андреевич: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Казанцева Палагея Федоровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Казанцев Игнатий Димитриевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Казанцева Елена Димитриевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Казанцев Николай Димитриевич: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Казанцева Анастасия Андреевна: 24 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Казанцева Екатерина Андреевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Казанцева Александра Андреевна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.