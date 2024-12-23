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Казанцев Димитрий Андреевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Казанцев Димитрий Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 82
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 35
01 | Казанцев Андрей Прохорович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Мариамна Павловна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцев Димитрий Андреевич: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Казанцева Палагея Федоровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Казанцев Игнатий Димитриевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Казанцева Елена Димитриевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Казанцев Николай Димитриевич: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Казанцева Анастасия Андреевна: 24 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Казанцева Екатерина Андреевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Казанцева Александра Андреевна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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