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Фомина Фекла Алексеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Фекла Алексеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
34
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 80
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 34
01 | Фомин Григорий Петрович: 52 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Фекла Алексеевна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Степан Григорьевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Василисса Васильевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомин Никита Григорьевич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Фомина Варвара Александровна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Фомина Васса Григорьевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Рудников Гавриил Маркович: 47 лет | Крестьяне из государственных - прохожий
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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