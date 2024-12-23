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Алексеева Ксения Кирилловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Алексеева Ксения Кирилловна
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1884
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
33
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 78
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 33
01 | Фотеев Федор Федосеевич: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фотеева Агриппина Ивановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеев Антон Федорович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фотеева Анна Федоровна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фотеев Иван Федорович: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Алексеева Ксения Кирилловна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
07 | Алексеева Ирина Кирилловна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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