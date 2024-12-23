Кучаков Мугамет Али
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Кучаков Мугамет Али
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1872
- Родственная связь
- прохожий
- Номер семьи
- 32
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Инородцы
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 76
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 32
01 | Фомин Евпсихий Петрович: 60 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Фомина Наталья Никифоровна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Кузьма Евпсихиевич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Васса Мироновна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомина Парасковья Евпсихиевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомин Евфимий Евпсихиевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Кучаков Мугамет Али: 25 лет | Инородцы - прохожий
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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