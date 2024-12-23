Фомин Евфимий Евпсихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Евфимий Евпсихиевич

Фомин Евфимий Евпсихиевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Евфимий Евпсихиевич
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
32
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 76
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 32
01 | Фомин Евпсихий Петрович: 60 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Фомина Наталья Никифоровна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Кузьма Евпсихиевич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Васса Мироновна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомина Парасковья Евпсихиевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомин Евфимий Евпсихиевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Кучаков Мугамет Али: 25 лет | Инородцы - прохожий
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.