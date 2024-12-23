Казанцева Екатерина Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцева Екатерина Филимоновна

Казанцева Екатерина Филимоновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Казанцева Екатерина Филимоновна
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
дочь [12]
Номер семьи
31
Номер в семье
14
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 74
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Казанцев Матфей Прохорович: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Екатерина Никифоровна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцева Варвара Матфеевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Казанцев Василий Матфеевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Казанцев Федор Матфеевич: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Казанцев Павел Прохорович: 37 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
07 | Казанцева Евфимия Несторовна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [6]
08 | Казанцева Елисавета Павловна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [6]
09 | Казанцева Евдокия Павловна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [6]
10 | Казанцев Григорий Павлович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [6]
11 | Казанцев Евгений Павлович: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - сын [6]
12 | Казанцев Филимон Прохорович: 32 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
13 | Казанцева Анна Павловна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [12]
14 | Казанцева Екатерина Филимоновна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [12]
15 | Казанцев Матвей Прохорович: 22 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
16 | Казанцева Марья Афанасьевна: 67 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.