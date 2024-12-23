Казанцева Елисавета Павловна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Казанцева Елисавета Павловна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1887
- Родственная связь
- дочь [6]
- Номер семьи
- 31
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 72
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Казанцев Матфей Прохорович: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Екатерина Никифоровна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцева Варвара Матфеевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Казанцев Василий Матфеевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Казанцев Федор Матфеевич: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Казанцев Павел Прохорович: 37 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
07 | Казанцева Евфимия Несторовна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [6]
08 | Казанцева Елисавета Павловна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [6]
09 | Казанцева Евдокия Павловна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [6]
10 | Казанцев Григорий Павлович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [6]
11 | Казанцев Евгений Павлович: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - сын [6]
12 | Казанцев Филимон Прохорович: 32 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
13 | Казанцева Анна Павловна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [12]
14 | Казанцева Екатерина Филимоновна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [12]
15 | Казанцев Матвей Прохорович: 22 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
16 | Казанцева Марья Афанасьевна: 67 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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