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Трифонов Егор Кириллович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Трифонов Егор Кириллович
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
30
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 70
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 30
01 | Трифонов Кирилл Павлович: 53 года | Отставной солдат - хозяин
02 | Трифонова Ксения Семеновна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Трифонов Михаил Кириллович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Трифонова Анастасия Кирилловна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Трифонов Тимофей Кириллович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Трифонов Егор Кириллович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Трифонова Анна Кирилловна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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