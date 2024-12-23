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Трифонов Алексей Павлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Трифонов Алексей Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
29
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 68
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 29
01 | Трифонов Алексей Павлович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Трифонова Лукерья Осиповна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Трифонова Агриппина Алексеевна: 24 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Трифонова Ульяна Парфеновна: 80 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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