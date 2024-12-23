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Фомина Парасковья Михайловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Парасковья Михайловна
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1872
Родственная связь
жена [11]
Номер семьи
26
Номер в семье
12
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 64
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 26
01 | Фомин Филипп Петрович: 62 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Федосья Павловна: 62 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Ефрем Филиппович: 31 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Екатерина Онуфриевна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомин Евлампий Ефремович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Фомин Алексий Ефремович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Фомин Александр Ефремович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Фомина Екатерина Ефремовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Фомина Варвара Ефремовна: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Фомин Димитрий Филиппович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Фомин Никифор Филиппович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Фомина Парасковья Михайловна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [11]
13 | Фомина Анна Никифоровна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [11]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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