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Фомина Варвара Ефремовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Варвара Ефремовна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
2
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
26
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 62
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 26
01 | Фомин Филипп Петрович: 62 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Федосья Павловна: 62 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Ефрем Филиппович: 31 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Екатерина Онуфриевна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомин Евлампий Ефремович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Фомин Алексий Ефремович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Фомин Александр Ефремович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Фомина Екатерина Ефремовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Фомина Варвара Ефремовна: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Фомин Димитрий Филиппович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Фомин Никифор Филиппович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Фомина Парасковья Михайловна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [11]
13 | Фомина Анна Никифоровна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [11]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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