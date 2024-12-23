Фомина Екатерина Ефремовна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомина Екатерина Ефремовна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1895
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 26
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 62
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 26
01 | Фомин Филипп Петрович: 62 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Федосья Павловна: 62 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Ефрем Филиппович: 31 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Екатерина Онуфриевна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомин Евлампий Ефремович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Фомин Алексий Ефремович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Фомин Александр Ефремович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Фомина Екатерина Ефремовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Фомина Варвара Ефремовна: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Фомин Димитрий Филиппович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Фомин Никифор Филиппович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Фомина Парасковья Михайловна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [11]
13 | Фомина Анна Никифоровна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [11]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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