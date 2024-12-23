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Казанцев Илья Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Казанцев Илья Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
25
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 60
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 25
01 | Казанцев Онуфрий Михеевич: 59 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Екатерина Иоакимовна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцев Иван Онуфриевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Казанцева Евдокия Александровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Казанцев Василий Иванович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Казанцев Илья Иванович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Казанцева Соломия Ивановна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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