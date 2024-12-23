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Фотеев Димитрий Тарасович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фотеев Димитрий Тарасович
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
24
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 58
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 24
01 | Долгих Никита Терентьевич: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Долгих Зиновья Федоровна: 49 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеев Тарас Гавриилович: 33 года | Крестьяне из государственных - зять [1]
04 | Фотеева Домна Никитична: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фотеев Димитрий Тарасович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Казанцева Фекла Минеевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - гостья
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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