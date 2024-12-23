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Долгих Никита Терентьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Долгих Никита Терентьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
24
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 58
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 24
01 | Долгих Никита Терентьевич: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Долгих Зиновья Федоровна: 49 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеев Тарас Гавриилович: 33 года | Крестьяне из государственных - зять [1]
04 | Фотеева Домна Никитична: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фотеев Димитрий Тарасович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Казанцева Фекла Минеевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - гостья
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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