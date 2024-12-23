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Попов Федор Максимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Попов Федор Максимович
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1877
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
23
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 56
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Попов Максим Тимофеевич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Попова Марья Герасимовна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Попов Иларион Максимович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Попова Евдокия Димитриевна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Попов Федор Максимович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Попов Матфей Максимович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Попова Марфа Максимовна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Попова Евдокия Максимовна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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