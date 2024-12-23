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Загваздин Михаил Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Михаил Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
22
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 54
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Леонов Михаил Михайлович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Леонова Ирина Анисимовна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Леонова Марина Михайловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздин Иван Васильевич: 24 года | Крестьяне из государственных - зять [1]
05 | Загваздина Анисья Михайловна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Загваздин Михаил Иванович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [4]
07 | Загваздин Филипп Иванович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [4]
08 | Загваздин Петр Иванович: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [4]
09 | Казанцева Серафима Аггеевна: 74 года | Крестьяне из государственных - мать [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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