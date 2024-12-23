Загваздина Анисья Михайловна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Загваздина Анисья Михайловна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1871
- Родственная связь
- жена [4]
- Номер семьи
- 22
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 54
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Леонов Михаил Михайлович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Леонова Ирина Анисимовна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Леонова Марина Михайловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздин Иван Васильевич: 24 года | Крестьяне из государственных - зять [1]
05 | Загваздина Анисья Михайловна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Загваздин Михаил Иванович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [4]
07 | Загваздин Филипп Иванович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [4]
08 | Загваздин Петр Иванович: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [4]
09 | Казанцева Серафима Аггеевна: 74 года | Крестьяне из государственных - мать [2]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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