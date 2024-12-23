Леонова Ирина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонова Ирина Анисимовна

Леонова Ирина Анисимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Леонова Ирина Анисимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
22
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 54
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Леонов Михаил Михайлович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Леонова Ирина Анисимовна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Леонова Марина Михайловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздин Иван Васильевич: 24 года | Крестьяне из государственных - зять [1]
05 | Загваздина Анисья Михайловна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Загваздин Михаил Иванович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [4]
07 | Загваздин Филипп Иванович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [4]
08 | Загваздин Петр Иванович: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [4]
09 | Казанцева Серафима Аггеевна: 74 года | Крестьяне из государственных - мать [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.