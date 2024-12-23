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Неустроев Кузьма Павлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Неустроев Кузьма Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
21
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 52
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 21
01 | Неустроев Кузьма Павлович: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Неустроева Марфа Димитриевна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Неустроев Тимофей Кузьмич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Неустроева Евгенья Захаровна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Неустроева Анисья Кузьминична: 23 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Неустроев Максим Кузьмич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Неустроев Василий Кузьмич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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