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Куликов Василий Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Куликов Василий Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
78
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
20
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из господских
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 50
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 20
01 | Куликов Василий Иванович: 78 лет | Крестьяне из господских - хозяин
02 | Куликов Иван Васильевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Куликова Палагея Васильевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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