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Письменная Агриппина Родионовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Письменная Агриппина Родионовна
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
19
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из барских
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 19
01 | Письменный Родион Ефимович: 40 лет | Крестьяне из барских - хозяин
02 | Письменная Вера Васильевна: 35 лет | Крестьяне из барских - жена [1]
03 | Письменный Афанасий Родионович: 8 лет | Крестьяне из барских - сын [1]
04 | Письменный Гавриил Родионович: 1 год | Крестьяне из барских - сын [1]
05 | Письменная Агриппина Родионовна: 4 года | Крестьяне из барских - дочь [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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