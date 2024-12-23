Письменная Вера Васильевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Письменная Вера Васильевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1862
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 19
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из барских
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 48
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 19
01 | Письменный Родион Ефимович: 40 лет | Крестьяне из барских - хозяин
02 | Письменная Вера Васильевна: 35 лет | Крестьяне из барских - жена [1]
03 | Письменный Афанасий Родионович: 8 лет | Крестьяне из барских - сын [1]
04 | Письменный Гавриил Родионович: 1 год | Крестьяне из барских - сын [1]
05 | Письменная Агриппина Родионовна: 4 года | Крестьяне из барских - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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