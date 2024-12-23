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Письменный Родион Ефимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Письменный Родион Ефимович
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
19
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из барских
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 19
01 | Письменный Родион Ефимович: 40 лет | Крестьяне из барских - хозяин
02 | Письменная Вера Васильевна: 35 лет | Крестьяне из барских - жена [1]
03 | Письменный Афанасий Родионович: 8 лет | Крестьяне из барских - сын [1]
04 | Письменный Гавриил Родионович: 1 год | Крестьяне из барских - сын [1]
05 | Письменная Агриппина Родионовна: 4 года | Крестьяне из барских - дочь [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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