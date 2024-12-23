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Казанцев Степан Матфеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Казанцев Степан Матфеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
18
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 46
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Казанцев Матфей Никифорович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Агафья Петровна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцев Осип Матфеевич: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Казанцев Степан Матфеевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Казанцева Катерина Матфеевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Казанцев Иван Матфеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Казанцев Ефим Матфеевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Казанцев Никита Матфеевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Казанцев Ефрем Матфеевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Казанцев Сергей Матфеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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