Казанцев Матфей Никифорович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Казанцев Матфей Никифорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 18
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 46
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Казанцев Матфей Никифорович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Агафья Петровна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцев Осип Матфеевич: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Казанцев Степан Матфеевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Казанцева Катерина Матфеевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Казанцев Иван Матфеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Казанцев Ефим Матфеевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Казанцев Никита Матфеевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Казанцев Ефрем Матфеевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Казанцев Сергей Матфеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.