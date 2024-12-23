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Фомин Иван Карпович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Иван Карпович
Пол
муж
Возраст (лет)
81
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
отец [1]
Номер семьи
17
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 44
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Фомин Адриан Иванович: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Елисавета Ивановна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Петр Адрианович: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Лукерья Адриановна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомин Иван Карпович: 81 год | Крестьяне из государственных - отец [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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