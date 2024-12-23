Фомин Григорий Андреевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомин Григорий Андреевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1877
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 16
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 42
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 16
01 | Фомин Андрей Евдокимович: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Елена Ивановна: 41 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Григорий Андреевич: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Матрона Тимофеевна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомина Федосья Андреевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомина Феоктиста Андреевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фомин Семен Андреевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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