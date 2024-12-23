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Фомина Елена Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Елена Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
16
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 42
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 16
01 | Фомин Андрей Евдокимович: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Елена Ивановна: 41 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Григорий Андреевич: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Матрона Тимофеевна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомина Федосья Андреевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомина Феоктиста Андреевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фомин Семен Андреевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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