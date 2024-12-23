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Фомин Сергей Филиппович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Сергей Филиппович
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
15
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 40
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 15
01 | Фомин Филипп Никифорович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Ирина Несторовна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Сергей Филиппович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомин Николай Филиппович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фомин Василий Филиппович: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Фомин Кодрат Филиппович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Фомина Парасковья Филипповна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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