Фомина Парасковья Ивановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомина Парасковья Ивановна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 65
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Родственная связь
- мать [1]
- Номер семьи
- 14
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 38
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 14
01 | Фомин Василий Петрович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Евфросинья Савватиевна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Ксенофонт Васильевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомин Александр Васильевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фомина Татьяна Васильевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомина Таисья Васильевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фомин Петр Тимофеевич: 62 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
08 | Фомина Парасковья Ивановна: 65 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
09 | Фомин Петр Петрович: 17 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
10 | Фомин Михей Петрович: 15 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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