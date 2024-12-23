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Фомин Александр Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Александр Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 38
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 14
01 | Фомин Василий Петрович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Евфросинья Савватиевна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Ксенофонт Васильевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомин Александр Васильевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фомина Татьяна Васильевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомина Таисья Васильевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фомин Петр Тимофеевич: 62 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
08 | Фомина Парасковья Ивановна: 65 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
09 | Фомин Петр Петрович: 17 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
10 | Фомин Михей Петрович: 15 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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