Арефьева Дарья Романовна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Арефьева Дарья Романовна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 67
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Родственная связь
- тетка [2]
- Номер семьи
- 13
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 36
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Фотеев Афанасий Владимирович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фотеева Надежда Григорьевна: 41 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеева Евгения Афанасьевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Фотеева Евдокия Афанасьевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Арефьева Дарья Романовна: 67 лет | Крестьяне из государственных - тетка [2]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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