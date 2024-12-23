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Фотеева Надежда Григорьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фотеева Надежда Григорьевна
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 36
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Фотеев Афанасий Владимирович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фотеева Надежда Григорьевна: 41 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеева Евгения Афанасьевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Фотеева Евдокия Афанасьевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Арефьева Дарья Романовна: 67 лет | Крестьяне из государственных - тетка [2]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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