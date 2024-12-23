Фотеев Яков Гавриилович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фотеев Яков Гавриилович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1881
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 12
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 34
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Фотеева Афанасия Семеновна: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяйка
02 | Фотеев Гавриил Гавриилович: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Фотеева Анна Прохоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Фотеев Федор Гавриилович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фотеев Яков Гавриилович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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