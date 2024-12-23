Фотеева Анна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФотеева Анна Прохоровна

Фотеева Анна Прохоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фотеева Анна Прохоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
12
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Фотеева Афанасия Семеновна: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяйка
02 | Фотеев Гавриил Гавриилович: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Фотеева Анна Прохоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Фотеев Федор Гавриилович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фотеев Яков Гавриилович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.