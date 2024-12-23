Слепцов Филипп Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепцов Филипп Адрианович

Слепцов Филипп Адрианович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцов Филипп Адрианович
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
11
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Слепцов Андрей Петрович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Фекла Васильевна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Адриан Андреевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцова Марья Ивановна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Слепцов Филипп Адрианович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Слепцова Евгения Адриановна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Слепцова Фекла Андреевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - приемная дочь [1]
08 | Шевелев Дионисий Петрович: 55 лет | Крестьяне из государственных - работник
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.