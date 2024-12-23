Слепцова Марья Ивановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Слепцова Марья Ивановна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1867
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 11
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 32
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Слепцов Андрей Петрович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Фекла Васильевна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Адриан Андреевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцова Марья Ивановна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Слепцов Филипп Адрианович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Слепцова Евгения Адриановна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Слепцова Фекла Андреевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - приемная дочь [1]
08 | Шевелев Дионисий Петрович: 55 лет | Крестьяне из государственных - работник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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