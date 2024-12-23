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Слепцов Андрей Петрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцов Андрей Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
11
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Слепцов Андрей Петрович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Фекла Васильевна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Адриан Андреевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцова Марья Ивановна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Слепцов Филипп Адрианович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Слепцова Евгения Адриановна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Слепцова Фекла Андреевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - приемная дочь [1]
08 | Шевелев Дионисий Петрович: 55 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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