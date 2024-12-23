Фомин Димитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Димитрий Яковлевич

Фомин Димитрий Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Димитрий Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1883
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
11
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Фомин Яков Димитриевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Васса Тимофеевна: 42 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Владимир Яковлевич: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Марья Александровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомина Евгения Владимировна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Фомина Вера Владимировна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Фомин Иван Владимирович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Фомина Парасковья Владимировна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Фомина Анисья Владимировна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Фомина Федора Яковлевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Фомин Димитрий Яковлевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Фомин Леонтий Димитриевич: 76 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
13 | Фомина Евфимия Димитриевна: 62 года | Крестьяне из государственных - сестра [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.