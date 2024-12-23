Фомина Анисья Владимировна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомина Анисья Владимировна
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1897
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 10
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 28
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Фомин Яков Димитриевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Васса Тимофеевна: 42 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Владимир Яковлевич: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Марья Александровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомина Евгения Владимировна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Фомина Вера Владимировна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Фомин Иван Владимирович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Фомина Парасковья Владимировна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Фомина Анисья Владимировна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Фомина Федора Яковлевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Фомин Димитрий Яковлевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Фомин Леонтий Димитриевич: 76 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
13 | Фомина Евфимия Димитриевна: 62 года | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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- возраст: менее 1 месяца
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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