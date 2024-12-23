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Фомина Евгения Владимировна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Евгения Владимировна
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
10
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Фомин Яков Димитриевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Васса Тимофеевна: 42 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Владимир Яковлевич: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Марья Александровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомина Евгения Владимировна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Фомина Вера Владимировна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Фомин Иван Владимирович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Фомина Парасковья Владимировна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Фомина Анисья Владимировна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Фомина Федора Яковлевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Фомин Димитрий Яковлевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Фомин Леонтий Димитриевич: 76 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
13 | Фомина Евфимия Димитриевна: 62 года | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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