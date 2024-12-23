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Фомин Семен Александрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Семен Александрович
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1874
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
9
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 9
01 | Фомин Никита Александрович: 34 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Евдокия Федоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Иван Никитич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Марья Никитична: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомин Семен Александрович: 23 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
06 | Фомина Анна Ильинична: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Фомин Прохор Семенович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [5]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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